Новый год в поездах РЖД встретили 75 тысяч россиян

Порядка 75 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах РЖД, о чем сообщили в холдинге.

Как сообщается в Telegram-канале РЖД, 75 тысяч человек отметили Новый год в поездах, однако им «скучать не пришлось».

– Начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню, – сказано в сообщении.

Там также отмечается, что маленькие путешественники получили подарки.