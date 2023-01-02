Новый год в поездах РЖД встретили 75 тысяч россиян

Порядка 75 тысяч пассажиров встретили Новый год в поездах РЖД, о чем сообщили в холдинге.
Как сообщается в Telegram-канале РЖД, 75 тысяч человек отметили Новый год в поездах, однако им «скучать не пришлось».
– Начальники поездов поздравили пассажиров по громкой связи, в вагонах-ресторанах подготовили праздничное меню, – сказано в сообщении.
Там также отмечается, что маленькие путешественники получили подарки.
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02.01.2023 36