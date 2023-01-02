Туристический ретропоезд «Лахта» был запущен между Петербургом и Выборгом

Для создания праздничной атмосферы поезд украсили новогодними гирляндами и мишурой.

В пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании сообщили, что десятивагонный туристический ретропоезд «Лахта» будет курсировать между Выборгом и Петербургом со 2 по 8 января.

Так, электропоезд будет отправляться с Финляндского вокзала в 08:30 и останавливаться в Токсово, Кавголово, Орехово, 69-м километре и Каменногорске. Прибытие в Выборг запланировано на 11:45.

В обратном направлении ретропоезд будет отправляться в 17:30 и прибывать на Финляндский вокзал в 21:00.