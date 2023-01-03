Педофил шантажирует 12-летнюю девочку Бокситогорского района интимными фото

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать 12-летней девочки. По словам женщины, мужчина под именем Иван Иванов заполучил от ее дочери интимные фото, после чего начал шантажировать ребенка.

Мужчина начал требовать больше фотографий или распространит имеющиеся. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.