В Петербурге задержали преступника международного масштаба

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Сейчас задержанный находится под арестом.

Как пишет «Петербургская полиция», в Северной столице задержан преступник, находящийся в международном розыске.

Задержание проводилось 14 декабря сотрудниками регионального НЦБ Интерпола МВД России. Преступником оказался 26-летний гражданин сопредельного государства. В розыске он находится c 17 ноября этого года.

Сейчас злоумышленник находится под арестом.

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