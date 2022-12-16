В Петербурге задержали преступника международного масштаба

Сейчас задержанный находится под арестом.
Как пишет «Петербургская полиция», в Северной столице задержан преступник, находящийся в международном розыске.
Задержание проводилось 14 декабря сотрудниками регионального НЦБ Интерпола МВД России. Преступником оказался 26-летний гражданин сопредельного государства. В розыске он находится c 17 ноября этого года.
Сейчас злоумышленник находится под арестом.
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