Под Всеволожском кроссовер насмерть сбил водителя мусоровоза

Рабочий переходил дорогу в неположенном месте.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 2 января на трассе А-118 КАД водитель кроссовера сбил переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мужчину.

Погибший о сильнейшего удара пешеход, оказался водителем мусоровоза. Он припарковал свой транспорт и направлялся на противоположную сторону дороги.

По факту произошедшего будет проведена проверка.