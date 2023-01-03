Под Всеволожском кроссовер насмерть сбил водителя мусоровоза

Рабочий переходил дорогу в неположенном месте.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти, днем 2 января на трассе А-118 КАД водитель кроссовера сбил переходившего проезжую часть вне зоны пешеходного перехода мужчину.
Погибший о сильнейшего удара пешеход, оказался водителем мусоровоза. Он припарковал свой транспорт и направлялся на противоположную сторону дороги.
По факту произошедшего будет проведена проверка.
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03.01.2023 11