В Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации

IVBGru продолжает вести рубрику «Герои Z». В ней мы рассказываем о ратных подвигах российских военнослужащих при выполнении боевых задач в ходе спецоперации на Украине.

Герой сегодняшнего дня — лейтенант Валерий Гуров.

Мужество и героизм проявил лейтенант Валерий Гуров, мотострелковая рота которого вела наступление ради освобождения одного из населенных пунктов.

Наступая на вражеские позиции, российские военные продвигались на запад. Под командованием лейтенанта бойцы успешно прорвали оборонительный рубеж и нанесли противнику значительный урон.

Стремительное продвижение подразделения позволило быстро взять под контроль поселение и закрепиться в нем основным силам российских войск.