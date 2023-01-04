В Приозерске при пожаре в частном доме погиб человек

Автор: Александр Селиванов
-
Поделиться

Тело очень сильно обгорело.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что утром, 4 января, на Новой улице в Приозерске произошло возгорание в частном доме.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили возгорание на площади 96 квадратных метров.

После ликвидации пожара было обнаружено тело неизвестного человека. Известно, что в этом доме жила учительница начальных классов.

Вам будет интересно
В Сланцах задержан иностранец, подозревающийся в изнасиловании 15-летней девочки
Мужчину допросили и отпустили под обязательство о явке. По информации правоохранительных органов, в полицию обратилась мать девочки. По ее словам, некий...
04.01.2023 22
Автор