В Приозерске при пожаре в частном доме погиб человек

Тело очень сильно обгорело.
В пресс-службе главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что утром, 4 января, на Новой улице в Приозерске произошло возгорание в частном доме.
Прибывшие на место происшествия спасатели тушили возгорание на площади 96 квадратных метров.
После ликвидации пожара было обнаружено тело неизвестного человека. Известно, что в этом доме жила учительница начальных классов.
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