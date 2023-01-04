В Приозерске при пожаре в частном доме погиб человек

Тело очень сильно обгорело.

В пресс-службе главного управления МЧС России по Ленобласти сообщили, что утром, 4 января, на Новой улице в Приозерске произошло возгорание в частном доме.

Прибывшие на место происшествия спасатели тушили возгорание на площади 96 квадратных метров.

После ликвидации пожара было обнаружено тело неизвестного человека. Известно, что в этом доме жила учительница начальных классов.