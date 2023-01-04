Более половины жителей Ленобласти планируют освоить новую профессию в 2023 году

Больше всего новые знания в СЗФО хотят получить петербуржцы.

В рамках опроса «HeadHunter Северо-Запад» выяснилось, что жители Ленобласти, наметившие для себя изменения карьеры в 2023 году, хотят в большинстве своём (55% или больше половины опрошенных) освоить как минимум одну новую профессию.

Отмечается, что четверть опрошенных (24%) в регионе планируют изучить сразу две новые профессии.

Каждый третий житель Ленобласти (31%) хотел бы зарабатывать в 2023 году от 100 до 150 тысяч рублей, что на 6% выше средних показателей по России.