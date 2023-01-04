Кассовые сборы фильма «Чебурашка» превысили в России 1 млрд рублей на третий день проката

Очередной рекорд в прокате установил российский семейный фильм «Чебурашка» с Сергеем Гармашем в главной роли.

За период с 1 по 4 января общие сборы картины превысили 1 миллиард рублей на территории России. Об этом сообщает «Бюллетень кинопрокатчика».

Портал подсчитал, что на данный момент – по итогам первых трех полных дней проката – сборы «Чебурашки» в бокс-офисе России составили 961 миллион рублей. С учетом предпродаж утром 4 января сумма соборов переваливает 1 миллиард рублей.

Это позволило картине побить рекорд, который с 2021-го года удерживал фильм «Последний богатырь: Корень зла». Ему удалось заработать миллиард рублей за первые шесть дней проката.