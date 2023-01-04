Сбор мобильных ветеринарных отрядов прошел в Ленобласти

На сборе мобильных ветеринарных отрядов проверили готовность спецтехники, а также подготовили запас топлива, дезинфекционных средств, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

Как сообщили в пресс-службе Управление ветеринарии Ленобласти, в регионе состоялся большой сбор мобильных ветеринарных отрядов. Ветеринары продолжают поддерживать эпизоотическое благополучие региона в новогодние каникулы.

Во время сбора специалистам поставили задачи на сезон, это: объезд охотничьих угодий, границ буферных зон животноводческих предприятий и заповедников.