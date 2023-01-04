Сбор мобильных ветеринарных отрядов прошел в Ленобласти

Автор: Александр Селиванов
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На сборе мобильных ветеринарных отрядов проверили готовность спецтехники, а также подготовили запас топлива, дезинфекционных средств, спецодежды и средств индивидуальной защиты.

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Источник: Управление ветеринарии Ленинградской области

Как сообщили в пресс-службе Управление ветеринарии Ленобласти, в регионе состоялся большой сбор мобильных ветеринарных отрядов. Ветеринары продолжают поддерживать эпизоотическое благополучие региона в новогодние каникулы.

Во время сбора специалистам поставили задачи на сезон, это: объезд охотничьих угодий, границ буферных зон животноводческих предприятий и заповедников.

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04.01.2023 27
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