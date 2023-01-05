Правительство России назвало минимум инвестиций для получения вида на жительство

Как сообщает ТАСС , законодательный акт опубликован и вступит в силу с 11 января 2023 года. Минимум инвестиций, которые должны быть направлены в российскую экономику, составляет 15 млн рублей. Причем иностранный предприниматель должен вложить средства в социально значимые проекты российских регионов в течение трех лет.

Кроме того, для получения вида на жительства гражданин другой страны может зарегистрировать в России юридическое лицо в форме хозяйственного товарищества, общества с ограниченной ответственностью, акционерного общества с единственным учредителем, крестьянского (фермерского) хозяйства или хозяйственного партнерства. Новая компания должна вести предпринимательскую деятельность на протяжении минимум двух лет, а от нее в государственные внебюджетные фонды должны поступать страховые взносы. Основатель предприятия, он же иностранный гражданин, должен являться единственным участником акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Еще один сценарий получения вида на жительство в России — инвестировать не менее 30 млн рублей в российскую компанию со стажем от трех лет. Кроме того, иностранец может приобрести недвижимое имущество любого назначения стоимость от 50 млн рублей в Москве, а также от 20 млн рублей — в Дальневосточном федеральном округе, от 25 млн рублей — в других краях, республиках и областях РФ.

Оформление необходимых документов занимает около полутора лет, из которых полгода требуется на оформление разрешения на временное проживание, а еще год надо пожить в этом статусе. После этого можно подать заявку на вид на жительство.