Окаменелую птицу с головой динозавра нашли в Китае

Китайские палеонтологи нашли окаменелости нового вида животных – птицеподобного создания с головой плотоядного динозавра. Существо жило в меловом периоде 120 миллионов лет назад.

Новый вид назвали «кратонавис» (Cratonavis zhui). По строению его череп почти не отличается от черепа тираннозавра, а клюв не мог двигаться независимо от черепной коробки. Кратонавис мог летать, захватывать пищу когтями и сидеть на ветках.

Новое животное расположили на эволюционном древе между ящероподобным археоптериксом и орнитотораками. Первые все еще очень сильно напоминали тираннозавра, а ко вторым относят птиц.