Жителей Ленобласти приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший зимний двор России»

Фракция «Единая Россия» проводит Всероссийский конкурс «Лучший зимний двор России» в трех номинациях: «Лучшее зимнее мероприятие во дворе», «Лучшая зимняя дворовая инфраструктура» и «Лучшее зимнее оформление двора».

Как сообщил председатель комитета государственного жилищного надзора и контроля Ленинградской области Михаил Василенко, победителей и призеров конкурса наградят дипломами и призами.

«Как показала практика, жители Ленинградской области трудолюбивые, творческие и не равнодушные люди. Я уверен, что они с большим удовольствием объединятся и в Новогодние и Рождественские праздники примут участие в конкурсе», – сказал Михаил Василенко

Прием заявок продлится с 25 декабря по 28 февраля. Для участия в конкурсе нужно заполнить анкету на сайте. Она должна содержать эссе с информацией о мероприятии или оформлении двора, а также не менее 10 фотографий. Итоги конкурса станут известны в марте-апреле 2023 года.