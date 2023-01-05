Юный петербуржец упал со снегохода во время ночного заезда возле Выборга

По информации ivbg.ru, травмами груди, живота и переохлаждением обернулась поездка несовершеннолетнего из Санкт-Петербурга посреди ночи по снежному полю в Выборгском районе Ленинградской области.

Это произошло 5 января около 03:00 в поле возле поселка Кировское. Со снегохода упал 17-летний петербуржец. Несовершеннолетнего увезла бригада скорой помощи.

Врачи диагностировали ушибы груди и живота, а также переохлаждение.