Юный петербуржец упал со снегохода во время ночного заезда возле Выборга

По информации ivbg.ru, травмами груди, живота и переохлаждением обернулась поездка несовершеннолетнего из Санкт-Петербурга посреди ночи по снежному полю в Выборгском районе Ленинградской области.
Это произошло 5 января около 03:00 в поле возле поселка Кировское. Со снегохода упал 17-летний петербуржец. Несовершеннолетнего увезла бригада скорой помощи.
Врачи диагностировали ушибы груди и живота, а также переохлаждение.
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05.01.2023 22