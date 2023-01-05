Минобороны рассказало о текущих результатах спецоперации ВС РФ в Украине – данные на 5 января

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении в результате артиллерийских ударов российских войск по скоплениям живой силы 14-й и 95-й механизированных бригад ВСУ в районах Кучеровки, Песчаного Харьковской области и Стельмаховки ЛНР уничтожено до 30 украинских военнослужащих, один танк, две боевые бронированные машины и три автомобиля.

На Красно-Лиманском направлении огнем артиллерии нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районах Григоровки и Серебрянки ДНР. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 40 украинских военнослужащих, два бронетранспортера и три пикапа.

На Донецком направлении в ходе успешных наступательных действий российские войска нанесли поражение подразделениям 110 мотопехотной и 79 десантно-штурмовой бригад ВСУ. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих, четыре боевые машины пехоты и пять автомобилей.

На Южно-Донецком направлении в результате комплексного огневого поражения подразделений противника в районе населенного пункта Пречистовка ДНР уничтожено более 40 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и два пикапа.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены 57 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 84 районах.

В районах Гуляй Поля Запорожской области и Красного Лимана ДНР уничтожено два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

В районе Константиновки ДНР в результате сосредоточенного удара уничтожено более 55 бойцов экстремистского батальона, а также шесть единиц бронетанковой и автомобильной техники.

В ходе контрбатарейной борьбы в районах Водяного и Очеретино ДНР уничтожены: боевая машина реактивной системы залпового огня «Град» и две пусковые установки РСЗО «Ольха».

В районах Гуляй Поля, Павловки Запорожской области и Великой Новоселки ДНР на огневых позициях уничтожены: самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика» и две самоходные гаубицы 2С3 «Акация».

В районах Белогоровки, Первомайского и Артемовска ДНР, Ингульца и Новобереславы Херсонской области уничтожены на огневых позициях три гаубицы Д-20 и две гаубицы Д-30.

В районе Матросовки Николаевской области уничтожена артиллерийская система М777 производства США. Кроме того, в районе Новоселовки ЛНР уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США АN/TPQ-37.

Истребительной авиацией ВКС России в районе Красногоровки ДНР сбит самолет Су-24 воздушных сил Украины. Средствами противовоздушной обороны в районе Победы ДНР сбит самолет Су-25 воздушных сил Украины.

За сутки уничтожен двадцать один украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов Змиевка, Кременная, Золотаревка, Кривошеевка Луганской Народной Республики, Николаевка, Волноваха, Евгеновка Донецкой Народной Республики, Князе-Григоровка, Великая Лепетиха Херсонской области и Мелитополь Запорожской области.

Кроме того, перехвачено пять американских реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и четыре противорадиолокационные ракеты HARM производства США в районах Белогоровки ЛНР и Гавриловки Херсонской области.