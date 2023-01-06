В Италии создали автомобиль, работающий на мусоре

В итальянской фирме Bertone представили гиперкар, который работает на топливе, изготавливающемся из пластиковых отходов.
Bertone GB110 может развивать скорость до 380 километров в час. Представители компании заявили, что новый автомобиль является произведением искусства, которое допускает уникальные модификации в соответствии с вкусами владельца.
Для начала Bertone планирует выпустить 33 машины. Покупатели получат их к весне 2024 года. На момент подготовки публикации цена Bertone GB110 неизвестна.
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