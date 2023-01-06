Росгвардейцы помогли пешеходам, которых сбила машина в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 5 января на пересечении улицы Композиторов и проспекта Просвещения в Санкт-Петербурге произошло ДТП с участием Volvo S60. Два человека переходили проезжую часть в зоне пешеходного перехода, когда их сбила машина на глазах патруля Росгвардии.

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Фото: пресс-служба Управления вневедомственной охраны

Пострадавшие получили травмы ног и головы. Их состояние оценивалось как тяжелое. Росгвардейцы оказали первую доврачебную помощь, вызвали медиков и полицейских, которым передали нетрезвого водителя.

После того, как на место прибыли полицейские и скорая, наряд росгвардейцы вернулся на маршрут патрулирования.

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