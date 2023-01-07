Сбер рассказал о новом виде мошенничества: злоумышленники нацелились на персональные данные

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Аферисты создают поддельные сайты известных брендов и устраивают на них розыгрыши призов, чтобы заполучить персональные данные граждан. 

В России участились случаи кибер-мошенничества. Как пишет Сбер в своем Телеграм, мошенники создают копии онлайн-ресурсов, где проводят различные розыгрыши. Для участия в них от пользователей требуется регистрация, которая предполагает указывание личных данных.

Как итог — поддельный сайт собирает персональные данные россиян и продает их различным спамерам и мошенникам.

Сбер советует:
1. Не переходить по ссылкам от незнакомых контактов. Крупные компании не будут рекламировать конкурс рассылкой в личных сообщениях в соцсетях.
2. Если вы хотите поучаствовать в конкурсе, сначала проверьте информацию о нём на официальном сайте компании. Неважно — увидели ли вы рекламу конкурса в сети или её прислал вам друг.
3. Включите определитель номера в приложении СберБанк Онлайн.

Ранее россиянам объяснили, почему не стоит шутить над мошенниками.

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