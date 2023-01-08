Выходка шоумена вызвала возмущение российской общественности.

Эдгард Запашный призвал лишить Максима Галкина* российского гражданства.

Я убежден, что Россия такие вещи не должна прощать, не должна забывать — это первое. Второе — я не раз говорил, что уже давно надо создать прецедент по лишению и государственных наград, и гражданства, — цитирует Запашного Inforeactor

Напомним, на недавнем концерте в Дубае шоумен оскандалился прямо со сцены во время концерта. Он поддержал выкрики из зала и произнес заключительную часть украинского лозунга.

*Признан иностранным агентом на территории России.