Шоумен ошарашил публику внезапной репликой со сцены посреди концерта.

На недавнем выступлении в Дубае беглый российский артист Максим Галкин* поддержал выкрики из зала и произнес заключительную часть украинского лозунга.

Примечательно, что видео, на которое попала выходка артиста, было выложено им в его соцсетях. Однако спустя короткое время Галкин убрал возможность его комментировать.

Ранее Аллу Пугачеву заподозрили в связях с американской разведкой.

*Признан иностранным агентом на территории России.