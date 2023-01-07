Бузова пообещала выйти замуж в этом году

Певица рассказала, что так ей нагадали в Святки.

По словам теледивы, для гаданий она выбрала ночь Рождества: народные предания гласят, что предсказания, полученные в это время, наиболее правдивы.

В соцсетях Ольга Бузова опубликовала видео этого процесса. Сперва она сидит перед множеством кофейных стаканчиков с записками, а после вытаскивает один из них.

«Что меня ждёт в этом году? Я буду путешествовать, я куплю квартиру и я… И я… В этом году… Выйду замуж!» — радостно восклицает певица, глядя в записку.

Ранее стало известно, что Ольга Бузова попала в Книгу рекордов России.