Россиянам рассказали об изменениях, коснувшихся доставки пенсий на дом в 2023 году

Автор: Анастасия Щербакова
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Новое правило распространяется на пенсионеров, получающих пенсии через «Почту России».

Так, в наступившем году изменится порядок доставки пенсионных выплат на дом. О нововведениях рассказали юристы редакции «Соцзащита | Детские льготы и пособия».

  • Почтальон должен заранее предупреждать пенсионера о визите.
  • Если сотруднику почты не открыли дверь, он обязуется еще как минимум два раза прийти к пенсионеру.
  • Последним днем возможного получения пенсии на дом теперь является 25-е число каждого месяца.

Кроме того, если в течение полугода пенсионер не будет присутствовать дома при визите почтальона с пенсией, выплаты прекратят доставлять. В этом случае придется снова обращаться с заявлением в профильные ведомства.

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08.01.2023 253
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