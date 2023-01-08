Россиянам рассказали об изменениях, коснувшихся доставки пенсий на дом в 2023 году

Новое правило распространяется на пенсионеров, получающих пенсии через «Почту России».

Так, в наступившем году изменится порядок доставки пенсионных выплат на дом. О нововведениях рассказали юристы редакции «Соцзащита | Детские льготы и пособия».

Почтальон должен заранее предупреждать пенсионера о визите.

Если сотруднику почты не открыли дверь, он обязуется еще как минимум два раза прийти к пенсионеру.

Последним днем возможного получения пенсии на дом теперь является 25-е число каждого месяца.

Кроме того, если в течение полугода пенсионер не будет присутствовать дома при визите почтальона с пенсией, выплаты прекратят доставлять. В этом случае придется снова обращаться с заявлением в профильные ведомства.