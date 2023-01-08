Мужчину госпитализировали с ожогами после пожара под Гатчиной

Частный дом полыхал в одном из садоводств Ленобласти.

ЧП случилось днем 8 января, передает ГУ МЧС по Ленобласти. Вспыхнул частный дом в садоводстве «Пламя». Огонь охватил 63 «квадрата».

На месте работали восемь пожарных и две единицы техники, пламя удалось потушить через час.

Как уточняет «47news» со ссылкой на правоохранительные органы, есть пострадавший — 61-летний мужчина. Его доставили в больницу с ожогами.

Ранее стало известно, что в многоквартирном доме в Зеленогорске загорелось жилое помещение.