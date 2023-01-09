Петербуржцы смели почти все билеты на нового «Аватара»

Его премьера состоится 12 января.

На кассах практически не осталось билетов на фэнтези-боевик «Аватар: Путь воды» — сообщает «78.ru». Фильм Джеймса Кэмерона жители Северной столицы ждали с таким нетерпением, что начали массово скупать билеты, как только те появились в продаже.

Как показывает официальный сайт сети кинотеатров «Мираж Синема», больше всего петербуржцы «прошлись» по кинозалам в центре города. Тем, кто приобретет последние билеты, придется довольствоваться первым рядом и боковыми местами.

Ранее стало известно, что жителей Ленобласти приглашают поучаствовать в конкурсе «Лучший зимний двор России».