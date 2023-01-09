В небе над Ленобластью заметили лунное гало

Оптическое явление застало жителей в ночь на 8 января.

Снимки появились в Telegram-канале «Астро Фото Болото. Северное сияние и не только». По словам автора, он сделал их неподалеку от деревни Орехово.

Гало — это явление, характеризующееся появлением светящегося кольца вокруг луны и солнца. На кадрах видно, что луна в эту ночь действительно была особенно яркой, а небо вокруг — необычайно чистым. Фотограф отметил, что в эту ночь в лесу ему даже не пришлось пользоваться налобным фонарем — света от луны вполне хватало.

Ранее стало известно, что световые столбы заметили в небе над Петербургом и Ленобластью.