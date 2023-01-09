Крепкие морозы и метель ударит по Ленобласти с начала недели

Местами ожидается умеренный снег.
По информации пресс-службы МЧС по Ленобласти, в понедельник, 9 января, в регионе ожидается морозная погода с метелью.
Температура воздуха опустится местами до -25 градусов, а порывы ветра будут достигать 15 м/с.
Водителей и пешеходов призывают быть осторожными из-за снежных наносов и гололедицы.
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