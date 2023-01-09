Одним из самых популярных направлений после новогодних праздников стал Петербург

Список направлений возглавила Москва.

Как сообщили в сервисе поездок и путешествий «Туту.ру», Петербург занял второе по популярности направлений после новогодних праздников. В город на Неве готов отправиться каждый десятый (9,7%), а средняя стоимость билета на человека в одну сторону равняется 3,2 тысячи рублей.

В тоже время четверть пассажиров (25,5%) планируют отправиться в Москву после Нового года.