Девушка-курьер стала заложницей двух любвеобильных петербуржцев

Автор: Александр Селиванов
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Полицию вызвали соседи, которые услышали крики о помощи и стук.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, двое парней заперли девушку-курьера в квартире на Петроградке. Они отобрали заказ и мобильный телефон девушки.

Прибывшие в короткие сроки полисмены смогли освободить девушку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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09.01.2023 19
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