Девушка-курьер стала заложницей двух любвеобильных петербуржцев

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики о помощи и стук.

По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, двое парней заперли девушку-курьера в квартире на Петроградке. Они отобрали заказ и мобильный телефон девушки.

Прибывшие в короткие сроки полисмены смогли освободить девушку.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.