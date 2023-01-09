Девушка-курьер стала заложницей двух любвеобильных петербуржцев

Полицию вызвали соседи, которые услышали крики о помощи и стук.
По информации телеграм-канала Раньше всех. Петербург, двое парней заперли девушку-курьера в квартире на Петроградке. Они отобрали заказ и мобильный телефон девушки.
Прибывшие в короткие сроки полисмены смогли освободить девушку.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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