Россиянам назвали самые длинные и короткие рабочие месяцы 2023 года

Январь и февраль будут самыми короткими рабочими месяцами в 2023 году, а самым длинным – август.

Как рассказала РИА Новости эксперт по трудовому праву Татьяна Нечаева, в январе будет всего 17 рабочих дней, феврале — 18, а также в апреле и мае — по 20. Самые «длинные» месяца — это август — 23 рабочих дня, а также март и октябрь — по 22.

Эксперт напомнила, что, как правило, в те месяцы, где меньше рабочих дней, наименее выгодно брать отпуск с точки зрения денег.