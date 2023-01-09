Россиянам рассказали, как сделать перерасчет за услуги ЖКХ и вернуть деньги обратно

Перерасчет можно сделать за все коммунальные услуги.

Как поделилась эксперт Елена Кузнецов в беседе с LIFE, если абонент докажет, что не находился дома продолжительное время и не пользовался услугами ЖКХ, часть денег за оплату «коммуналки» могут вернуть.

Перерасчет можно сделать за газ, воду, свет и вывоз мусора. Конечно, если говорить про воду, то речь идет о тех случаях, когда в квартире нет счетчиков. Например, когда в доме нет технической возможности установить их, — заявила эксперт.

Для получения компенсации необходимо обратиться в управляющую компанию, предоставив докменты

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