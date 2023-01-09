Сбер рассказал, как снять наличные с банковской карты на кассе продуктовых магазинов

Банк совместно с торговой сетью «Пятерочка» внедрили новый сервис.
Теперь россияне могут снять деньги на кассе магазинов продуктовой сети «Пятерочка». Об этом Сбер рассказал в своем официальном Телеграм. Чтобы получить наличные, достаточно обратиться к продавцу.
Указывается, что комиссия за услугу взыматься не будет. Снять за один раз можно будет не более пяти тысяч рублей. В сутки при этом можно обналичить до 20 тысяч рублей.
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08.01.2023 85