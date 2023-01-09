Электронный полис ОМС теперь можно оформить на «Госуслугах»

Электронный полис обязательного медицинского страхования (ОМС) себе или ребенку теперь можно на оформить на портале «Госуслуги».

При этом пластиковый или бумажный вариант полиса носить с собой больше не нужно, рассказали в Минцифры РФ.

Отмечается, что при необходимости электронный документ можно показать на экране телефона, а при онлайн-записи к врачу данные о полисе будут автоматически подгружаться из личного кабине.

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Для получения электронного полиса нужна только подтвержденная учетная запись на Госуслугах. Он будет готов в течение одного рабочего дня. Данные о полисе, а также контакты страховой компании и сведения о прикреплении к поликлинике будут доступны в личном кабинете на портале.