Шесть человек погибли в ДТП на дорогах Петербурга и Ленобласти за новогодние праздники

Всего за длительные выходные, с 30 декабря по 8 января, в Петербурге и Ленобласти произошло более 2700 аварий, в которых погибли шесть человек.

Согласно статистике, опубликованной ГУ ГИБДД по Петербургу и Ленобласти, на региональных дорогах произошло 649 ДТП, в которых пострадали 48 человек, в том числе два ребенка. Погибли шесть человек, среди которых один ребенок.

В Петербурге было зафиксировано 2071 авария, ранения в ДТП получили 62 человека, в том числе семеро детей. Обошлось без жертв.

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Напомним, 2023 год в Ленобласти начался с трагедии — утром 1 января во дома в Кировске пьяный водитель без прав на каршеринге сбил мать с двумя детьми. Девочка скончалась на месте ДТП, мальчик попал в реанимацию.