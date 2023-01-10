Mash: состояние госпитализированного Никиты Михалкова начало ухудшаться

На состояние влияют и хронические проблемы с сердцем, которые усугубились на фоне заболевания.

Состояние госпитализированного с гриппом Никиты Михалкова ухудшается. Об этом сообщает Телеграм-канал Mash.

По информации издания, у режиссера увеличилась площадь поражения легких. Кроме того, ранее сообщалось, что был подтвержден коронавирус. Медики диагностировали идиопатическую пневмонию.

На состояние влияют и хронические проблемы с сердцем, которые усугубились на фоне заболевания.

Вам будет интересно Для россиян изменили правила установки мангалов на дачах Нововведение коснётся метров – нормы уменьшаться. Мангал можно будет устанавливать в 5 метрах от дома, сжигать мусор – в 15. В... 10.01.2023 44

Издание отмечает, что без своевременной госпитализации Никита Михалков мог перенести инфаркт.

Накануне друг Михалкова Николай Бурляев сообщил об улучшении состояния режиссера.