Мужчина с судимостью за угон и нетрезвую езду в Киришах вновь попался пьяным за рулем

По информации ivbg.ru, 10 января оглашен приговор жителю Санкт-Петербурга. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, имеющим судимость, в состоянии опьянения).
В ноябре 2022 года мужчина сел за руль «Нивы» в состоянии алкогольного опьянения. На Бассейной улице в Санкт-Петербурге его задержали сотрудники ДПС.
При этом в июне ему вынесли приговор за угон. А в декабре 2020 года Киришский суд за управление автомобилем в нетрезвом состоянии лишил его прав.
Суд приговорил мужчину к году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.
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