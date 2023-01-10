Мужчина с судимостью за угон и нетрезвую езду в Киришах вновь попался пьяным за рулем

По информации ivbg.ru, 10 января оглашен приговор жителю Санкт-Петербурга. Его признали виновным по ч. 2 ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, имеющим судимость, в состоянии опьянения).

В ноябре 2022 года мужчина сел за руль «Нивы» в состоянии алкогольного опьянения. На Бассейной улице в Санкт-Петербурге его задержали сотрудники ДПС.

При этом в июне ему вынесли приговор за угон. А в декабре 2020 года Киришский суд за управление автомобилем в нетрезвом состоянии лишил его прав.

Суд приговорил мужчину к году и девяти месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком в два года.