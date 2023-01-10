Труп женщины со шрамом на животе найден в заброшенном доме в Петербурге

Как сообщает Neva.Today, 9 января около 18:30 в полицию поступило сообщение от 42-летнего мужчины. Он нашел женский труп в заброшенном доме на Южном шоссе.

Женщине на вид 55-60 лет. Внешних признаков насильственной смерти не зафиксировано. Одета погибшая была с красный свитер и черные штаны, а рядом с телом лежала темная куртка с ключами.

Сообщивший о трупе мужчина совершил находку еще утром, однако из-за отсутствия телефона рассказал о случившемся только вечером. Также правоохранители не смогли установить у него наличие регистрации в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.