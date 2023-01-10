Рождественскую ярмарку в Петербурге посетили более 1,2 млн человек

Автор: Гузель Галимова
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В Петербурге завершила свою работу Рождественская ярмарка.

За три недели ее посетили более 1,2 млн человек, что в полтора раза больше, чем годом ранее. В этом году ярмарка проходила в расширенном формате на Манежной и Конюшенной площадях, Малой Садовой и Конюшенной улицах, а также на Певческом проезде.

Катальную горку на Дворцовой посетили более 110 тыс. человек. Все аттракционы для посетителей были бесплатными.

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09.01.2023 210
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