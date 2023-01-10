За год дорожные камеры зафиксировали в Петербурге около 9,5 млн нарушений ПДД

В 2022 году дорожные камеры зафиксировали около 9,5 миллиона нарушений правил дорожного движения. 94% случаев были связаны с превышением скорости.

При этом в 2021 году было зафиксировано чуть больше 7,5 млн нарушений ПДД. Несмотря на то, что произошел рост, статистика по конкретным адресам показывает снижение нарушений в 3-5 раз. Кроме того, по данным ГИБДД, за прошлый год в Петербурге стало на 16% меньше ДТП и на 34% меньше погибших в них людей, если сравнивать с аналогичным периодом 2021 года.

Отмечается, что в 2022 году в Петербурге начали работать 300 новых комплексов контроля скорости. В целом за безопасностью на дорогах города следят более 900 комплексов фиксации нарушений ПДД, в том числе 44 передвижных.

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В этом году запланирована установка новых стационарных комплексов на аварийно-опасных перекрестках во всех районах города, в том числе и на семи перекрестках Невского проспекта.