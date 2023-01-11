Intel открыла доступ к своему программному обеспечению для пользователей из России

Установить драйверы можно к любой продукции фирмы.
Опция была заблокирована с 25 февраля 2022 года. Российские пользователи были вынуждены искать программное обеспечение корпорации на торрент-трекерах и форумах, рискуя получить софт, заражённый вирусами, сообщает газета «Известия».
Издание отмечает, что нынешняя разблокировка может быть связана с тем, что под ограничения попадали не только российские граждане и фирмы, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в России.
Вам будет интересно
Составлен список самых опасных стран мира в 2023 году. Портал World Population Review представил обновленный ТОП-10 стран по числу преступлений на...
11.01.2023 40