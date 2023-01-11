Володин запустил опрос о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним

Спикер Госдумы Володин запустил в своем тг-канале опрос о необходимости поправок в закон, запрещающих продавать энергетические напитки несовершеннолетним.

«Считаете ли вы необходимым введение запрета продажи энергетиков несовершеннолетним на федеральном уровне?» — спросил он.

По словам Володина, о вреде энергетиков поступает много обращений. Их продажа несовершеннолетним до сих пор разрешена в 28 регионах РФ.

В опросе, по данным на 12.20, уже приняли участие более 125 тысяч человек. Абсолютное большинство — 90% — поддержали запрет продажи энергетиков детям. Еще 6% высказались против, а 4% заявили, что им все равно.