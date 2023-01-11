Петербуржец упал в метро «Сенная площадь» и проходил неделю со сломанным позвоночником

По информации ivbg.ru, житель Санкт-Петербурга попал в больницу после падения на станции метро «Сенная площадь» 3 января в 22:00.

За помощью 29-летний петербуржец обратился только спустя неделю – 10 января.

По словам пострадавшего, он упал, а сверху на него упал другой человек. Врачи диагностировали закрытый компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. Мужчину поместили в отделение сочетанной травмы.