Петербуржец упал в метро «Сенная площадь» и проходил неделю со сломанным позвоночником

По информации ivbg.ru, житель Санкт-Петербурга попал в больницу после падения на станции метро «Сенная площадь» 3 января в 22:00.
За помощью 29-летний петербуржец обратился только спустя неделю – 10 января.
По словам пострадавшего, он упал, а сверху на него упал другой человек. Врачи диагностировали закрытый компрессионный перелом седьмого грудного позвонка. Мужчину поместили в отделение сочетанной травмы.
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19.08.2022 2022