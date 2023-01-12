Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина

По информации ivbg.ru, 11 января около 15:30 в экстренные службы поступил сигнал, что на 450-м километре трассы А-114 «Вологда-Новая Ладога» в районе Усть-Шомушки в Тихвинском районе у асфальтоукладчика загорелось колесо.

Фото: vk.com/tihvnskai_telega

На место выезжала дежурная смена 61-й пожарной части. Возгорание было ликвидировано спустя полчаса. О пострадавших не сообщается.