Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 11 января около 15:30 в экстренные службы поступил сигнал, что на 450-м километре трассы А-114 «Вологда-Новая Ладога» в районе Усть-Шомушки в Тихвинском районе у асфальтоукладчика загорелось колесо.  

Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина Усть-Шомушка, Тихвинский район, Ленинградская область
Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина Усть-Шомушка, Тихвинский район, Ленинградская область
Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина Усть-Шомушка, Тихвинский район, Ленинградская область
Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина Усть-Шомушка, Тихвинский район, Ленинградская область

Фото: vk.com/tihvnskai_telega

На место выезжала дежурная смена 61-й пожарной части. Возгорание было ликвидировано спустя полчаса. О пострадавших не сообщается.

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Фото: у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина Усть-Шомушка, Тихвинский район, Ленинградская область
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26.12.2022 1039
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