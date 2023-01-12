СМИ: Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 млн рублей на нужды спецоперации

Об этом рассказал коллега артиста.
Пропавший из медиаполя Дмитрий Нагиев после начала СВО, оказался настоящим патриотом.
Как пишет «МК», ссылаясь на режиссера кукольного театра Бориса Константинова, Нагиев пожертвовал колоссальную сумму на нужды военных, выполняющих боевые задачи в зоне спецоперации.
Указывается, что Нагиев пожертвовал 20 миллионов рублей. Сам актер нигде не афиширует жест доброй воли.
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