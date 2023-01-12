В лесу у Невской Дубровки задержали браконьеров, убивших лосиху с лосенком

Ночью 12 января в лесу у поселка Невская Дубровка во Всеволожском районе Ленобласти были обнаружены туши самки лося и ее детеныша, на вид которому около года.

Предварительно, они были застрелены. Неподалеку инспекторы профильного комитета обнаружили квадроциклы и двух охотников. Их задержали и доставили в полицию, сообщает 47news.

К слову, сезон охоты на взрослых особей лося в Ленобласти закончился еще 30 сентября, а для всей группы сохатых — 10 января.