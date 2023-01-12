Роспотребнадзор не планирует ограничения из-за обнаружения кракена

В ведомстве уточнили, что не рассматривают какие-либо ужесточения на этом фоне.
Ранее стало известно, что в России обнаружили первый случай заражения субвариантом штамма коронавируса «омикрон». Заболевшую выявили в Пензенской области. 32-летняя женщина уже выздоровела, болезнь протекала в лёгкой форме. Как уточняется, женщина за пределы страны не выезжала.
На сегодня в стране доминирует линия «омикрона» ВА.5.
«Кракен» активно распространяется в США с конца октября 2022 года. По словам координатора Белого дома по реагированию на COVID-19, в стране за несколько недель число случаев увеличилось с 4 до 40%. Помимо этого, «кракен» уже обнаружен в странах ЕС и в Исландии.
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07.01.2023 1132