Фехтовальщик из Выборга взял «бронзу» на Всероссийских соревнованиях

Автор: Гузель Галимова
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В Москве завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах.

Ленобласть на соревнованиях представляли двое воспитанников Выборгской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». По итогам, Егор Гужиев завоевал бронзу.

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Фото: комитет по спорту Ленобласти

Всего на соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Ленинградской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также из Петербурга, Москвы и Башкортостана.

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