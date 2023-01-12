Фехтовальщик из Выборга взял «бронзу» на Всероссийских соревнованиях

В Москве завершились Всероссийские соревнования по фехтованию на шпагах.

Ленобласть на соревнованиях представляли двое воспитанников Выборгской спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит». По итогам, Егор Гужиев завоевал бронзу.

Всего на соревнованиях приняли участие более 100 спортсменов из Ленинградской, Новосибирской, Омской и Самарской областей, а также из Петербурга, Москвы и Башкортостана.