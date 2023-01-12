«Ниагарский водопад» в Пушкине станет причиной судебного разбирательства

После проведения аварийных работ жители Царского Села остались без квартиры.

Вечером 9 января из-за очередной аварии теплосети отключили отопление в десятках жилых домов в Пушкине — сообщает «Комсомольская правда». Дефект устранили только к следующему утру.

Жильцы одной из квартир, оставшихся без тепла утверждают, что их жилище затопило из труб, которые забыли обесточить после проведенных работ на чердаке.

Вода мощным потоком заливала квартиру на Павловском шоссе, 39, прорвав подвесной потолок.

Теперь жильцы намерены судиться с ЖКС, чтобы получить компенсацию.

Ранее стало известно, что у асфальтоукладчика загорелось колесо на трассе возле Тихвина.