Операторы связи заплатят штрафы за помощь телефонным мошенникам

В прошлом году к административной ответственности привлекли пять сотовых компаний.
Операторы самостоятельно начали отсекать большинство сомнительных звонков после введения крупных штрафов за помощь телефонным мошенникам — сообщает «78.ru».
Сотовые операторы предоставляют услуги IP-телефонии, которая позволяет сделать подмену номера. Большинство звонков поступают с территории Польши, Украины и Прибалтики.
Привлечение сотовых компаний к административной ответственности станет инструментом противодействия телефонным мошенникам.
Ранее стало известно, что самая безопасная в мире авиакомпания несет убытки.