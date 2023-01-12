Операторы связи заплатят штрафы за помощь телефонным мошенникам

Автор: Анастасия Щербакова
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В прошлом году к административной ответственности привлекли пять сотовых компаний.

Операторы самостоятельно начали отсекать большинство сомнительных звонков после введения крупных штрафов за помощь телефонным мошенникам — сообщает «78.ru».

Сотовые операторы предоставляют услуги IP-телефонии, которая позволяет сделать подмену номера. Большинство звонков поступают с территории Польши, Украины и Прибалтики.

Привлечение сотовых компаний к административной ответственности станет инструментом противодействия телефонным мошенникам.

 

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