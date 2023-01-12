Орнитолог объяснил, что делать с «пьяными» птицами

Они могут быть переносчиками опасных заболеваний.

Речь идет о навестивших Петербург свиристелях — пернатых с черной «маской» и характерным хохолком. Во время оттепели они любят есть подбродившие ягоды, отчего «пьянеют».

Заметившие таких птиц прохожие, как правило, пытаются помочь им. Однако директор Зоологического института РАН Никита Чернецов не рекомендует это делать, передает «78.ru».

«Бывают случаи, когда птицы заболевают, ну, например, птичьим гриппом. Самое лучшее, если увидите птичку, которая лежит, — идите дальше по своим делам», — отмечает эксперт.

Ранее стало известно, что «Ниагарский водопад» в Пушкине станет причиной судебного разбирательства.