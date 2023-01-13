В Петербурге начался переход на новую систему уборки дворов

За вывоз снега теперь отвечают районные жилищные агентства.

До 1 июля текущего года подрядные организации во всех районах заменят на государственные жилищные агентства — сообщает Мойка78.

С 1 января в девяти из 18 районов Петербурга начнут работу новые жилищные компании, отвечающие за уборку дворов. С 16 января их число увеличится до 15.

Всего таких организаций будет сформировано по одной на каждый район.

Все агентства имеют свой собственный сайт, а также номера телефонов, по которым можно обращаться в случае неудовлетворительной уборки.

Ранее стало известно, что Петербург встал в девятибалльных пробках из-за снегопада.